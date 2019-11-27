Избил до смерти: в чем причина семейной трагедии

На мужчину заведено дело по Уголовному кодексу за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Дубоссарах случилась страшная трагедия. Мужчина зверски избил супругу. От нанесенных травм женщина скончалась. Причиной такого жуткого происшествия стала семейная ссора, возникшая при распитии алкогольных напитков.

"Перепалка между супругами возникла поздним вечером. Сначала вместе пили, потом поругались. Муж жестоко избил 55-летнюю супругу. Женщина умерла", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у погибшей была закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, тупая травма грудной клетки, сломаны восемь ребер, повреждено легкое.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 54-летнего подозреваемого.

"Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам соседей, распитие спиртных напитков и побои в этой семье были нередки", - отметили в правоохранительном ведомстве приднестровского региона.

Территориальным Управлением следственного комитета возбуждено уголовное дело. Мужчине инкриминируется статья Уголовного кодекса Приднестровья, карающая за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK