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Избил до смерти: в чем причина семейной трагедии

CC BY-SA 2.0 / Guian Bolisay / Tan Line VOL. Commitment
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191127/28347644/izbil-do-smerti-v-chem-prichina-semeynoy-tragedii.html

На мужчину заведено дело по Уголовному кодексу за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Дубоссарах случилась страшная трагедия. Мужчина зверски избил супругу. От нанесенных травм женщина скончалась. Причиной такого жуткого происшествия стала семейная ссора, возникшая при распитии алкогольных напитков.

"Перепалка между супругами возникла поздним вечером. Сначала вместе пили, потом поругались. Муж жестоко избил 55-летнюю супругу. Женщина умерла", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

Мужчина с ножом.
© Fotolia / Viacheslav Lakobchuk
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Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у погибшей была закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, тупая травма грудной клетки, сломаны восемь ребер, повреждено легкое.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 54-летнего подозреваемого.

"Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам соседей, распитие спиртных напитков и побои в этой семье были нередки", - отметили в правоохранительном ведомстве приднестровского региона.

Территориальным Управлением следственного комитета возбуждено уголовное дело. Мужчине инкриминируется статья Уголовного кодекса Приднестровья, карающая за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

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Теги:
Уголовный кодекс, уголовное дело, семейная драма, вред, трагедия, избил, Приднестровье


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