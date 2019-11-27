Знакомство в соцсетях завершилось шантажом "клубничкой"

Несколько раз жительница Кишинева давала злоумышленнику, которого сначала считала приятелем, требуемые деньги, а когда отказалась, тот начал ее шантажировать.

КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Прокуроры по борьбе с оргпреступностью и расследованию особых дел добились обвинительного приговора для молодого человека, который шантажировал жительницу Кишинева тем, что опубликует интимные снимки, если она не заплатит ему денег. Об этом сообщили в среду в Генпрокуратуре республики.

Как уточнили в ведомстве, в июле этого года 23-летняя девушка познакомилась в социальных сетях с 26-летним молодым человеком, с котором затем провела ночь. Тогда парень сделал несколько интимных снимков. Уже на следующий день он попросил у новой знакомой денежную помощь, чтобы, якобы, заплатить штраф за вождение в нетрезвом виде.

Так он сумел несколько раз получить у девушки по 2-3 тысячи леев, завладеть ее кольцом, а когда та отказалась отдать ему золотую цепочку, он потребовал 4 тысячи леев, чтобы не публиковать сделанные ранее фото.

Несколько телефонных разговор со злоумышленником жертве удалось записать. После этого она обратилась в правоохранительные органы.

Подозреваемого задержали 5 августа в кафе сразу после передачи денег. С тех пор он находился под арестом. А сейчас кишиневский суд приговорил его к 8 годам лишения свободы. Кроме того, ранее он уже узнал приговор за грабеж.

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