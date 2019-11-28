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Арест, иллюстративное фото.

В Молдове орудовал опасный порно-вымогатель: его задержали и ужаснулись

CC0 / Pixabay / 4711018
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191128/28354428/v-moldove-orudoval-opasnyy-porno-vymogatel-ego-zaderzhali-i-uzhasnulis.html

Некоторые используют личные отношения и иллюзию любви и романтики, чтобы потом попытаться извлечь из этого выгоду - такова печальная реальность повседневной жизни в республике.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. О том, что в Молдове есть мужчины, которые пользуются слабостью женщин, чтобы потом их шантажировать, подозревают немногие представительницы прекрасного пола. Они продолжают искать в мужчине опору и защитника, некоторых из них находят таковых, некоторые - разочаровываются и обжигаются.

Однако для одной из жительниц столицы кадры откровенных сцен со своим временным спутником жизни стоили больших нервов и переживаний.

наручники
© East News / Kate Holt
Следствие: в Дрокиевском районе одним бизнесменом-вымогателем стало меньше
Женщина вынуждена была обратиться с заявлением в прокуратуру о том, что ее 26-летний бывший близкий знакомый вымогает у нее 4 тысячи леев за то, чтобы не опубликовывать в социальных сетях фотографии и видеосъемки пикантного содержания. 

Жертва познакомилась со своим любовником в апреле нынешнего года, а во время встреч в интимной обстановке мужчина постоянно делал фотографии и видеозаписи происходившего, хотя его спутница и не выказывала особого желания становится персонажем фильмов и фотографий подобного содержания. 

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После того, как женщина обратилась в правоохранительные органы с жалобой на шантаж, все ее разговоры с бывшим близким знакомым проходили с "прослушкой", в результате чего удалось доказать вину вымогателя, записав все его угрозы и оскорбления. Оскорбления и брань, которые он адресовал женщине, ужасали своей жестокостью и цинизмом.  

В качестве меры пресечения судебная инстанция вынесла вердикт - 8 лет тюремного заключения.

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Теги:
задержание, вымогатели, шантаж, Молдова


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