В Молдове орудовал опасный порно-вымогатель: его задержали и ужаснулись

Некоторые используют личные отношения и иллюзию любви и романтики, чтобы потом попытаться извлечь из этого выгоду - такова печальная реальность повседневной жизни в республике.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. О том, что в Молдове есть мужчины, которые пользуются слабостью женщин, чтобы потом их шантажировать, подозревают немногие представительницы прекрасного пола. Они продолжают искать в мужчине опору и защитника, некоторых из них находят таковых, некоторые - разочаровываются и обжигаются.

Однако для одной из жительниц столицы кадры откровенных сцен со своим временным спутником жизни стоили больших нервов и переживаний.

Женщина вынуждена была обратиться с заявлением в прокуратуру о том, что ее 26-летний бывший близкий знакомый вымогает у нее 4 тысячи леев за то, чтобы не опубликовывать в социальных сетях фотографии и видеосъемки пикантного содержания.

Жертва познакомилась со своим любовником в апреле нынешнего года, а во время встреч в интимной обстановке мужчина постоянно делал фотографии и видеозаписи происходившего, хотя его спутница и не выказывала особого желания становится персонажем фильмов и фотографий подобного содержания.

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После того, как женщина обратилась в правоохранительные органы с жалобой на шантаж, все ее разговоры с бывшим близким знакомым проходили с "прослушкой", в результате чего удалось доказать вину вымогателя, записав все его угрозы и оскорбления. Оскорбления и брань, которые он адресовал женщине, ужасали своей жестокостью и цинизмом.

В качестве меры пресечения судебная инстанция вынесла вердикт - 8 лет тюремного заключения.

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