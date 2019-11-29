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Угон автомобиля

В Кишиневе орудуют юные автоугонщики - каждый мог лишиться своей машины

CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Даже самые недорогие автомобили, припаркованные на ночь на обочинах, привлекают внимание преступников, проснувшись утром, их владельцы могут не обнаружить "стального коня".

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik.  Учитывая низкий уровень жизни населения в стране можно остаться даже без старых, потрепанных "Жигулей". 

Подобный случай произошел с 46-летним жителем столицы, который поутру не обнаружил своей машины марки "ВАЗ" там, где он ее оставлял с вечера. Мужчина немедленно позвонил в полицию, сообщив об угоне машины с проспекта Дачия. 

На место происшествия выехала опергруппа. Сотрудники полиции после беседы с владельцам угнанного авто начали прочесывать ближайшие улицы. Спустя некоторое время машины с указанными номерными знаками нашли по улице Теилор в том же столичном секторе Ботаника.

Каково было удивление сотрудников полиции, когда они увидели, что угонщики - подростки 16 и 17 лет - даже не пытались покинуть салон автомобиля.

Тинейджеров доставили на допрос в Инспекторат полиции сектора Ботаника. В ходе допроса они полностью признались в содеянном, сообщив следователям, что вскрыли автомобиль и угнали его просто для того, "чтобы покататься".

Несмотря на такую, казалось бы, шалость, подросткам грозит вполне взрослое наказание, если суд признает их вину. По статье УК РМ "Угон транспортного средства" полагается от 1 до 3 лет тюрьмы и штраф в размере от 29 до 67 тысяч леев.  

Советы правоохранительных органов

Сотрудники правоохранительных органов Молдовы называют целый ряд мер, которые помогут обезопасить ваш автомобиль от угона.

Естественно, среди первоочередных значится установка хорошей и надежной сенсорной сигнализации, распространяющейся на окна и капот машины. По мнению сотрудников полиции, эти системы всегда доказывают свою эффективность.

Не надо полагаться на случай и оставлять даже на несколько минут открытыми окна и двери автомобиля. Наивно думать, что преступники не воспользуются возможностью и не украдут машину. Фатальная ошибка - оставлять ключи в замке зажигания.

На ночь машину, по словам правоохранителей, лучше оставлять на стоянках, а тем, кому не найдется места, лучше парковаться в местах, где периодически проезжают полицейские патрульные экипажи. Более того, для максимальной безопасности следует использовать систему блокировки руля, коробки передач или тормозов. Соблюдая все эти рекомендации, вряд ли вы позволите кому-то увести верную "ласточку" у вас из-под носа.

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Теги:
полиция, задержание, автомобиль, угон


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