В Бендерах угарным газом отравилась вся семья

ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Бендерах произошла трагедия. Угарным газом отравилась вся семья.
"Утро для 61-летнего хозяина одного из домов по улице 40 лет МССР не наступило. Он погиб. Накануне в доме разладился газовый котел отопления. Без тепла спать было неуютно, устройство оставили включенным", - рассказали в МВД Приднестровья.
Медики сообщают, что жизнь 59-летней пенсионерки вне опасности. Сейчас она в реанимации под наблюдением. С дочерью и 10-летней внучкой тоже все в порядке. Им госпитализация не понадобилась.
"Хозяева говорят, что котел часто работал с перебоями. В ближайшее время они собрались вызывать газовщиков", - отметили в ведомстве.
По предварительной оценке специалистов газовой службы, двухконтурный котел, счетчик, газовая плита – все исправно. Утечек газа нет. Однако вентиляция забита. Будет проведена тщательная проверка. Судмедэкспертиза установит точную причину смерти мужчины.
Правоохранители напоминают: 104 – экстренный круглосуточный номер телефона газовой службы.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK