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Газовая плита

В Бендерах угарным газом отравилась вся семья

CC0 / Pixabay / piviso
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191129/28376895/v-benderakh-ugarnym-gazom-otravilas-vsya-semya.html

Специалистов проводят разбирательство. По предварительной оценки, все газовые приборы были исправны, забита была только вентиляция.

ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Бендерах произошла трагедия. Угарным газом отравилась вся семья.

"Утро для 61-летнего хозяина одного из домов по улице 40 лет МССР не наступило. Он погиб. Накануне в доме разладился газовый котел отопления. Без тепла спать было неуютно, устройство оставили включенным", - рассказали в МВД Приднестровья.

Работа спасателей на месте взрыва в многоэтажке в Кишиневе, где взорвался газовый баллон, архивное фото
© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
"Бомба" под боком: спасатели вынесли опасный предмет из многоэтажки
Ночью домочадцы почувствовали себя нехорошо: плохо спали, мешала тошнота и головная боль. Утром 30-летняя дочь хозяина дома в комнате родителей застала ужасающую картину: отец не подавал признаков жизни, мать еле дышала. Женщина вызвала скорую помощь.

Медики сообщают, что жизнь 59-летней пенсионерки вне опасности. Сейчас она в реанимации под наблюдением. С дочерью и 10-летней внучкой тоже все в порядке. Им госпитализация не понадобилась.

"Хозяева говорят, что котел часто работал с перебоями. В ближайшее время они собрались вызывать газовщиков", - отметили в ведомстве.

По предварительной оценке специалистов газовой службы, двухконтурный котел, счетчик, газовая плита – все исправно. Утечек газа нет. Однако вентиляция забита. Будет проведена тщательная проверка. Судмедэкспертиза установит точную причину смерти мужчины.

Правоохранители напоминают: 104 – экстренный круглосуточный номер телефона газовой службы.

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Теги:
отравление угарным газом, отравление, газ, Приднестровье


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