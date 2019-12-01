Паркуюсь, как хочу: на кишиневской улице парализовало движение троллейбусов

В столичном секторе Буюканы из-за неправильно поставленного на стоянку микроавтобуса образовалась пробка - сотни людей, ехавших в салонах троллейбусов, вынуждены были ждать.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Многие автоводители в молдавской столице, и без того перегруженной транспортом, преследуют личный комфорт, который переходит даже нормы правил дорожного движения. Из-за этого должны страдать и нервничать десятки людей, которые спешат по своим делам, следуя в общественном транспорте. В результате - пробки, опоздания и оправдания.

Примерно такой же случай произошел в воскресенье днем на улице Каля Ешилор близ троллейбусной остановки у парка "Алунелул".

Водитель микроавтобуса припарковал его так, что полностью перегородил подъездной путь электротранспорта к остановке. В результате на этом сегменте автотрассы образовалась длинная пробка. А троллейбусы не могли в течение длительного времени подъехать к остановке.

Очевидцев произошедшего и пользователей социальных сетей глубоко возмутила эта выходка водителя микроавтобуса. Они потребовали оштрафовать любителя самовольной парковки, что может быть побудило бы его обновить в памяти правила дорожного движения.

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