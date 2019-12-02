Страшное ДТП на Оргеевской трассе - автомобиль превратился в груду металла

В результате дорожно-транспортного происшествия вблизи одного из сел Оргеевского района от автомобиля остались лишь фрагменты кузова.

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось днем в понедельник вблизи села Пересечина Оргеевского района. Водитель автомобиля Honda не справился с управлением, в результате чего машина несколько раз перевернулся и превратилась в груду искореженного металла.

В результате дорожного инцидента тяжелые травмы получила 47-летняя женщина, которую доставили в реанимационное отделение районной больницы Оргеева. Спасатели вызволяли ее из разбитой кабины автомобиля. Сейчас, по информации лечащих врачей, жизни пострадавшей ничто не угрожает.

В перевернувшемся автомобиле также находился пассажир - молодой человек 22 лет. Он отделался несколькими ушибами.

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