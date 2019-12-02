19:39 02 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.49
  • RUB0.27
  • RON4.02
  • UAH0.73
Поиск
Авария, архивное фото.

Страшное ДТП на Оргеевской трассе - автомобиль превратился в груду металла

CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos
Происшествия
Получить короткую ссылку
167 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2561/73/25617319.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191202/28403609/strashnoe-dtp-na-orgeevskoy-trasse-avtomobil-prevratilsya-v-grudu-metalla.html

В результате дорожно-транспортного происшествия вблизи одного из сел Оргеевского района от автомобиля остались лишь фрагменты кузова.

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось днем в понедельник вблизи села Пересечина Оргеевского района. Водитель автомобиля Honda не справился с управлением, в результате чего машина несколько раз перевернулся и превратилась в груду искореженного металла.

В результате дорожного инцидента тяжелые травмы получила 47-летняя женщина, которую доставили в реанимационное отделение районной больницы Оргеева. Спасатели вызволяли ее из разбитой кабины автомобиля. Сейчас, по информации лечащих врачей, жизни пострадавшей ничто не угрожает.

В перевернувшемся автомобиле также находился пассажир - молодой человек 22 лет. Он отделался несколькими ушибами.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

В Криулянском районе произошло ДТП со смертельным исходом
Премьер требует остановить рост числа ДТП: созван совет по безопасности движения
Туман в Молдове: авария, задержка авиарейса и прорыв труб
Теги:
Оргеев, дтп


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества
Одна ёлка на всех: в Кишиневе начались новогодние торжества
Грузинский боец потерял сознание в поединке с россиянином - видео
Бой до потери сознания, чем опасны смешанные единоборства - видео
Все руководители Прокуратуры Республики Молдова
Все главы Генеральной прокуратуры Молдовы

БОМОНД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться