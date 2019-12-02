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Мужчина показывает разбитый кулак, архивное фото

Из-за пакета мусора дело дошло до рукоприкладства

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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https://ru.sputnik.md/incidents/20191202/28403789/iz-za-paketa-musora-delo-doshlo-do-rucopricladstva.html

За агрессивное поведение в ходе бытового конфликта молодой женщине может грозить уголовная ответственность - у потерпевшей диагностировали многочисленные травмы.

ТИРАСПОЛЬ, 2 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Инцидент с соседками в роли главных действующих персонажей случился в одной из пятиэтажек города Бендеры. Пенсионерка, убрав в квартире, выставила кулек с мусором на лестничную площадку. Спустя несколько минут в дверь позвонили.

"Разъяренная соседка из квартиры напротив требовала немедленно убрать пакет. Для большей убедительности она подкрепила просьбы сначала оскорблениями, а после кулаками", - сообщили в МВД Приднестровья.

Агрессивная "блюстительница" порядка и чистоты попыталась ногами затолкать пакет на территорию жилища пенсионерки. А когда женщина наклонилась, чтобы собрать рассыпавшийся сор, сначала толкнула ее в грудь, затем ударила ногой по руке.

Супермаркет
© Sputnik / Miroslav Rotari
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О происшествии пенсионерка сообщила в правоохранительные органы. Сейчас в конфликте разбираются стражи порядка. Драчливая соседка, уверяет, что в ссоре к насилию не прибегала. Но врачи диагностировали у 61-летней потерпевшей перелом руки и кровоподтеки голени.

За такое недобрососедское поведение 36-летней женщине может грозить уголовная ответственность. В ее действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

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Теги:
уголовная ответственность, драка, мусор, Приднестровье


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