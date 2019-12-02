Опасная воровка в Кишиневе - в полиции удивились ее ловкости

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Пока законопослушные граждане трудятся для того, чтобы заработать на жизнь и купить какую-то вещь, правонарушители стараются разжиться за их счет, промышляя преступным путем, добиваясь легкой и сиюминутной наживы.
Следователи Инспектората полиции сектора Ботаника задержали 38-летнюю женщину. которую подозревают в совершении серии изощренных краж. Всего лишь за два месяца - октябрь и ноябрь - нечистой на руку женщине удалось нажиться на чужой беде на более, чем 10 тысяч леев.
Первый криминальный эпизод имел место в помещении образовательного центра, откуда подозреваемая украла детскую коляску. Далее преступный аппетит женщины возрос - она проникла в салон красоты, якобы, чтобы сделать новую прическу. И, пока сидела в очереди, вытащила из сумочки одной из посетительниц дорогой мобильный телефон модели "Samsung Galaxy S8".
Спустя несколько недель, воровка зашла в служебное помещение автозаправочной станции. Здесь ее добычей стало кожаное женское пальто, в кармане которого лежала 100-долларовая купюра и 200 леев. Общая сумма ущерба, нанесенного жертвам краж, полиция оценила в 10 тысяч 500 леев.
Сотрудники правоохранительных органов долго пытались идентифицировать женщину, что позже им удалось сделать по записям с камер видеонаблюдения.
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В понедельник подозреваемую удалось задержать. Ее доставили на допрос в Инспекторат полиции сектора Ботаника, в ходе которого женщина полностью призналась в содеянном. Если суд докажет виновность воровки, ей грозит до 4 лет тюремного заключения, а также штраф в размере 67 тысяч 500 леев.
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