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ДТП на Старой Почте

Мерседесы дорогу не поделили: один из них вогнал второго в ограждение тротуара

© Sputnik / Victor Ciobanu
Происшествия
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/2840/54/28405458.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191202/28406524/Mersedesy-dorogu-ne-podelili-odin-iz-nikh-vognal-vtorogo-v-ograzhdenie-trotuara.html

Авария произошла в кишиневском микрорайоне Старая Почта на пересечении улиц Чеукарь и Каля Орхеюлуй.

КИШИНЕВ, 2 декабря – Sputnik, Анна Руссу. Две машины марки Мерседес, микроавтобус и легковушка, столкнулись на перекрестке с регулируемым светофором.

Одна из машин врезалась в защитный забор у обочины.

Accident grav la Poșta Veche
© Sputnik / Victor Ciobanu
Не "разошлись, как в море корабли".

Сцена после удара скорее напоминала не результат дорожно-транспортного происшествия, а итог киношной погони, по завершении которой преследователь говорит: "Ну что, ушел от меня?".

Кто на самом деле виноват - разберется полиция. Тому, кто создал аварийную ситуацию, грозит 1500 леев штрафа и 6 пунктов в "водительский пассив".

В результате аварии, к счастью, никто не пострадал, досталось только машинам, они были сильно повреждены.

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