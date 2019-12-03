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Accident la Călărași

Две аварии, две жертвы: обе – пассажирки, одна погибла

© Photo : IP Călărași
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191203/28404775/dve-avarii-dve-zhertvy-obe--passazhirki-odna-pogibla.html

В Приднестровье в разных городах в течение нескольких часов произошли аварии, в одной из которых все завершилось смертельным исходом.

ТИРАСПОЛЬ, 3 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Два ДТП с разницей в несколько часов произошли во вторник в Приднестровье. В обоих случаях пострадали пассажирки, одна из них скончалась.

Обошлось перелом

Первая авария произошла в селе Терновка. Водитель BMW, двигаясь по улице Сергея Лазо, на повороте не справился с управлением и врезался в каменный забор.

Тираспольчанин 41 года, сидевший за рулем, не пострадал. Травмы получила пассажирка иномарки, жительница Тирасполя 27 лет.

"У нее диагностирован закрытый перелом плечевой кости. Женщина была в состоянии опьянения. Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался", -сообщили в правоохранительном ведомстве приднестровского региона.

Гибель из-за алкоголя

Авария, архивное фото.
CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos
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Еще одно дорожно-транспортное происшествие случилось в Рыбнице. Двигаясь по путепроводу, водитель Lexus не справился с управлением. Внедорожник перевернулся. И снова жертвой стала пассажирка.

"В результате аварии от полученных травм скончалась пассажирка иномарки, 23-летняя рыбничанка", - заявили в МВД Приднестровья.

Согласно акту медицинского освидетельствования, 28-летний водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

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Теги:
погибшая, пассажиры, водитель, авария, Приднестровье


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