Голландцу грозит пожизненный срок за надругательство над детьми из Кагула

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik, Анна Руссу. В суд передано дело о сексуальном насилии 60-летнего голландца над малолетними детьми в 2015-2018 годах. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение. Сейчас он находится под предварительным арестом, ожидая вынесения приговора. Согласно закону, подсудимый будет находиться под стражей в Молдове.

Прокуроры обвиняют гражданина Нидерландов в сексуальном насилии в отношении двух мальчиков, которым на тот момент было 5 и 10 лет. Дети живут в многодетной семье, которая оказалась в трудном финансовом положении – им пришлось взять банковский кредит, чтобы купить дом, куда они впоследствии переехали. Обвиняемый был знаком с семьей и даже оказывал ей финансовую помощь. Он пообещал, что поинтересуется в Нидерландах, может ли кто-то помочь им отремонтировать дом, который они купили.

Он также оплачивал матери мальчиков по 200 леев два раза в неделю за уборку его дома, а детей водил на развлечения. Когда отношения между мужчиной и матерью детей стали доверительными, она разрешила младшему ребенку оставаться у мужчины на ночь, для мальчика была даже выделена отдельная комната. Однако расследование показало, что обвиняемый спал с 5-летним ребенком в его комнате, в одной постели, они вместе принимали ванну, и мальчик подвергался сексуальному насилию. Старший брат, которому было 10 лет, также подвергался подобному обращению, но реже. Дети не понимали, что обвиняемый совершает преступные действия, ведь этот мужчина помогал семье и мальчиков.

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Так как срок визы у голландца в Молдове истек, мужчина был выслан из страны, но вскоре он вернулся в местность неподалеку от Кагула - в румынский округ Галац, куда пригласил погостить и женщину с двумя детьми. Более того, он настоял и получил доверенность, позволяющую ему путешествовать с ребенком за пределами страны. Нотариус, однако, неоднократно уведомлял местные власти об опасности, грозящей этой семье, однако они были уверены, что заботливый голландец был добросовестным гражданином. Наконец, мэрия румынского села созвала комиссию для расследования ситуации и попросила аннулировать доверенность. По этой причине обвиняемый уехал в Грузию, где по запросу прокуратуры был экстрадирован в Молдову и в настоящее время находится в предварительном заключении в ожидании приговора.

Сотрудники правоохранительных органов заслушали многочисленных свидетелей, исследовали доказательства и передали правосудию подозреваемого гражданина Нидерландов.

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