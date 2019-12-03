Серьезное ДТП в Кишиневе: столкнулись микроавтобус и автомобиль полиции

Авария с участием двух транспортных средств произошла в молдавской столице во вторник после 11 часов дня.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. В Кишиневе столкнулись автомобиль Dacia Logan, который принадлежит Национальному инспекторату по патрулированию, и микроавтобус Volkswagen. Об этом Sputnik сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

Инцидент произошел в районе Ботанического сада. За рулем легкового автомобиля находился 49-летний мужчина, а микроавтобусом управлял 23-летний молодой человек.

"По предварительным данным пострадавших нет. На место инцидента прибыл наряд полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. По факту произошедшего начато расследование. Предстоит установить, кто виноват в этом", - сообщила Стати.

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