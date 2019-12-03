На молдавской границе неспокойно - там были слышны выстрелы

Несмотря на то, что охота в приграничной зоне запрещена, есть любители охоты в этой зоне, утро вторника не стало исключением - на рубежах Молдовы опять была слышна стрельба.

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Еще одного браконьера задержали сотрудники Пограничной полиции Молдовы неподалеку от контрольно-пропускного пункта "Брынза", расположенного в Кагульском районе. Пограничники услышали шум выстрелов в зоне безопасности. В то время, как пограничный патруль проверял территорию, мужчина сел в автомобиль Ford Transit и на большой скорости поехал в сторону села Вэлень.

Пограничному патрулю удалось обогнать и остановить нарушителя спокойствия на государственных рубежах. При себе у мужчины было охотничье ружье, патроны к нему, а также добыча - один убитый фазан. © Sputnik / Rodion Proca Гражданин Молдовы устроил стрельбу в автобусе Петербурга

На допросе 34-летний мужчина сообщил, что у него не было официального разрешения на нахождение в приграничной зоне. Охотничьим ружьем он также владел незаконно.

Ружье и патроны были изъяты и переданы в Инспекторат полиции Кагульского района. О случае незаконной охоты сотрудники Пограничной полиции также проинформировали представителей Агентства окружающей среды.

Сейчас в отношении приграничного стрелка ведется следствие, ему грозят крупные штрафы в соответствии с тремя статьями административного кодекса.

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