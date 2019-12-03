В Вулканештах хозяйка дома нашла в сарае две гранаты

Обычная уборка обернулась чрезвычайным происшествием. Полиция выясняет, откуда взялись гранаты и кто спрятал их на территории домовладения.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Опасный, и не редкий для Молдовы сюрприз ожидал в собственном доме 49-летнюю жительницу Вулканешт. Во время уборки она обнаружила две гранаты, спрятанные в сарае.

По сообщению управления полиции АТО Гагаузия, в диспетчерскую инспектората полиции в Вулканештах поступил тревожный телефонный звонок о находке.

Сотрудники оперативной группы незамедлительно взяли место происшествия под охрану до прибытия специализированного подразделения криминалистической лаборатории МВД. Боеприпасы были изъяты для исследования.

Полиция ведет расследование инцидента.

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