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Граната Ф1, архивное фото

В Вулканештах хозяйка дома нашла в сарае две гранаты

ЦОС ФСБ РФ
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191203/28420659/v-vulkaneshtah-hozyayka-doma-nashla-v-sarae-dve-granaty.html

Обычная уборка обернулась чрезвычайным происшествием. Полиция выясняет, откуда взялись гранаты и кто спрятал их на территории домовладения.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Опасный, и не редкий для Молдовы сюрприз ожидал в собственном доме 49-летнюю жительницу Вулканешт. Во время уборки она обнаружила две гранаты, спрятанные в сарае.

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© Photo: Ministerul Apărării
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По сообщению управления полиции АТО Гагаузия, в диспетчерскую инспектората полиции в Вулканештах поступил тревожный телефонный звонок о находке.

Сотрудники оперативной группы незамедлительно взяли место происшествия под охрану до прибытия специализированного подразделения криминалистической лаборатории МВД. Боеприпасы были изъяты для исследования.

Полиция ведет расследование инцидента.

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