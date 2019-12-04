Картинка как в 90-х: в Кишиневе "разувают" автомобили, подкладывая кирпичи

Оставляя свой автомобиль во дворе, припаркованным у обочины, владельцы машин сильно рискуют - на утро можно обнаружить, что "стальной конь" остался без колес.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. В "шальные" 90-е годы прошлого столетия увидеть свою машину без колес, аккуратно поставленной на кирпичи, было делом обыденным. Многие старались парковать автомобили на платных стоянках, несмотря на безденежье, которое в то время поглотило большую часть населения.

Давно подобных криминальных казусов в молдавской столице не случалось. Однако они вновь начали происходить. Так, проснувшись утром в конце прошлой недели, владелец автомобиля модели "Wolkswagen T4" обнаружил, что его машина осталась полностью "разутой" - неизвестные ночью сняли с нее все четыре колеса. © Sputnik / Miroslav Rotari ЧП на Ботанике: у троллейбуса отвалилось на ходу колесо - фото

Мужчина немедленно позвонил в полицию. На место происшествия выехала оперативная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Общую сумму ущерба, нанесенную владельцу автомобиля, сотрудники правоохранительных органов оценили в 11 тысяч леев.

Однако ночной вор и не подозревал, что попал на кадры камер видеонаблюдения. Оперативникам удалось задержать подозреваемого по горячим следам. На допросе в Инспекторате полиции мужчина полностью сознался в содеянном, сообщив следователям, что украл колеса для того, чтобы их продать и заработать на жизнь.

По факту хищения было возбуждено уголовное дело, если вину ночного вора докажут в суде, ему грозит до 4 лет тюрьмы или штраф от 32 до 67 тысяч леев.

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