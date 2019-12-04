Обыски в Metalferos: несколько человек задержаны

Прокуроры Антикоррупции провели обыски в компании Metalferos. Несколько человек уже задержаны, а директора найти не удалось.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Несколько человек задержаны по итогам обысков, проведенных прокурорами Антикоррупции в компании Metalferos. Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмил Гайтур.

По предварительным данным, директор компании покинул страну.

Metalferos — государственная компания, ранее обладавшая монополией на рынке сбора и экспорта металлолома.

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Компания контролировалась бывшим лидером Демократической партии Владом Плахотнюком. По словам многих политиков, именно эта компания была главным спонсором ДПМ.

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