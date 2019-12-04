Обыски в Metalferos: несколько человек задержаны

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Несколько человек задержаны по итогам обысков, проведенных прокурорами Антикоррупции в компании Metalferos. Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмил Гайтур.
По предварительным данным, директор компании покинул страну.
Metalferos — государственная компания, ранее обладавшая монополией на рынке сбора и экспорта металлолома.
Громкое задержание в Молдове: кто попал под подозрение прокуроров>>>
Компания контролировалась бывшим лидером Демократической партии Владом Плахотнюком. По словам многих политиков, именно эта компания была главным спонсором ДПМ.
Информация обновляется.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK