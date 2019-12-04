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Обыски

Подробности обысков в Metalferos: задержания и уголовные дела

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Sputnik Молдова
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С чем связаны обыски в компании Metalferos, сколько людей задержано и по каким уголовным делам - подробности рассказали в Генпрокуратуре страны.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Семь человек задержаны на 72 часа в результате рейдов, проведенных в компании Metalferos прокурорами по борьбе с коррупцией и офицерами Национального антикоррупционного центра. Об этом сообщили в среду в Генпрокуратуре РМ.

"Проведено 48 обысков в рамках уголовного дела в связи с предполагаемыми незаконными действиями лиц, принимающих решения в компании Metalferos и других двух аффилированных фирмах в период с 2015 по 2019 год. На этом этапе сумма ущерба составляет 133 миллиона леев", - говорится в сообщении ведомства. 

Обыски
© Sputnik / Miroslav Rotari
Обыски в Metalferos: несколько человек задержаны
Согласно материалам уголовного дела, подозреваемые в совершении преступлений создали план, с помощью которого планировали вывести финансовые средства из компании Metalferos.

Схема была основана на покупке и продаже отходов цветных металлов и сплавов путем фиктивной посреднической деятельности, а также подделки документов на приобретение и доставку товара.

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Цель - искусственно поднять цену на покупку металлов с последующим понижением цены продажи через посредников. Деньги, полученные за счет разницы, злоумышленники оставляли себе.

Расследование установило, что с 1 января 2015 по 1 сентября 2019 компания Metalferos за цветные металлы и их сплавы получила от другой компании на банковские счета, открытые в одном из финучреждений Молдовы, более двух миллиардов леев.

Затем из этой суммы были сделаны платежи за металл, приобретенный у компаний-посредников.

Виновным грозит до 15 лет лишения свободы.

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Теги:
Генпрокуратура РМ, подробности, Metalferos, обыски


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