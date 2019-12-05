Палочная педагогика: житель села Карагаш наказал всех своих трех дочек

Приднестровские правоохранители разбираются в деле о причинении несовершеннолетним телесных повреждений.

ТИРАСПОЛЬ, 5 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Трех сестер из села Карагаш Слободзейского района доставили в районную больницу с многочисленными обширными гематомами в области ягодиц и поясницы.

"Тревогу забила медсестра школы, в которой обучаются две старшие девочки, 2011 и 2012 годов рождения. Синяки она обнаружила при плановой проверке учащихся. Младшая, шести лет, – воспитанница детского сада", - рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья.

В ситуации разбирались представители службы опеки и попечительства, а также сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Как пояснили сами дети, отец побил их деревянной палкой. Так родитель наказал дочек за то, что они разбросали в комнате стручки нагута, который должны были вылущить.

Их мама ранее была лишена родительских прав, единственным воспитателем оказался 31-летний папа.

"Почему он выбирает столь суровые методы воспитания, мужчине предстоит объяснить правоохранителям", - отметили в МВД.

Материалы дела о причинении несовершеннолетним телесных повреждений переданы в следственный комитет. Девочки находятся в больнице под наблюдением врачей.

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