Палочная педагогика: житель села Карагаш наказал всех своих трех дочек

ТИРАСПОЛЬ, 5 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Трех сестер из села Карагаш Слободзейского района доставили в районную больницу с многочисленными обширными гематомами в области ягодиц и поясницы.
"Тревогу забила медсестра школы, в которой обучаются две старшие девочки, 2011 и 2012 годов рождения. Синяки она обнаружила при плановой проверке учащихся. Младшая, шести лет, – воспитанница детского сада", - рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья.
Их мама ранее была лишена родительских прав, единственным воспитателем оказался 31-летний папа.
"Почему он выбирает столь суровые методы воспитания, мужчине предстоит объяснить правоохранителям", - отметили в МВД.
Материалы дела о причинении несовершеннолетним телесных повреждений переданы в следственный комитет. Девочки находятся в больнице под наблюдением врачей.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK