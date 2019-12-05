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Пешеходный переход

Страшная статистика по ДТП: половина сбитых машинами в Кишиневе – дети

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191205/28442002/strashnaya-statistika-po-dtp-polovina-sbitykh-mashinoy-chisinau-deti.html

В Кишиневе настоящий беспорядок в трафике: почти тысяча ДТП произошла с начала года. Половина из них - наезды на пешеходов, во многих случаях жертвами становились дети.

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. С начала года в Кишиневе произошло 936 дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служба управления полиции Кишинева. 

"Пострадало тысяча 109 человек. Половина ДТП – наезды на пешеходов. Большая часть сбитых людей переходили дорогу не по правилам, а почти половина (117) пострадавших от удара машины – дети", - говорится в сообщении ведомства.

В этих ситуациях несут ответственность не только водители, но и сами пешеходы.

Троллейбус
© Sputnik / Miroslav Rotari
Полиция и инспекторы проводят в Кишиневе спецоперацию

Полиция напомнила, что переходить дорогу нужно только по переходу. Также нужно быть внимательным и идти только на зеленый свет светофора, если поблизости нет движущихся машин.

Серьезное ДТП в Кишиневе: столкнулись микроавтобус и автомобиль полиции>>>

Водителям же нужно чаще пропускать пешеходов и быть предельно внимательными, особенно в зимний период, когда плохие погодные условия способствуют возникновению ДТП.

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Теги:
полиция, ДТП


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