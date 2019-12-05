В Кишиневе автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи

Кареты скорой помощи уже неоднократно оказывались участниками аварий, на этот раз виновным может быть признан водитель "неотложки".

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik, Анна Руссу. Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки Toyota и кареты скорой помощи произошло на пересечении улиц Измайловская и Александру чел Бун.

Как сообщили корреспонденту Sputnik в управлении полиции молдавской столицы, на место происшествия выехала кишиневская бригада отдела документирования ДТП.

По предварительной версии, виновным признан водитель скорой, который не удостоверился в безопасности совершаемого маневра.

К счастью, в результате инцидента пострадавших нет, обстоятельства выясняются.

По данным пресс-службы управления полиции Кишинева, с начала года в Кишиневе произошло 936 дорожно-транспортных происшествий. Полиция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.

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