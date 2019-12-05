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Троллейбусы

В Кишиневе второй раз за несколько часов парализовало движение троллейбусов

© Sputnik /
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191205/28452225/chisinau-vtoroy-raz-za-neskolko-chasov-paralizovalo-dvizhenie-trolleybusov.html

В первый раз движение общественного электротранспорта встало, потому что произошел сбой в подаче энергии, а во второй - из-за ДТП на Ботанике.

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Кишинев опять встал в пробках. На перекрестке бульвара Дечебал и улицы Трандафирилор столкнулись два автомобиля модели Toyota. Одна из машин принадлежит службе такси.

Авария парализовала движение крупногабаритного транспорта. Сразу несколько троллейбусов встали в ряд. Движение на этом участке затруднено.

Днем троллейбусы выстроились вереницей на обочине центральных улиц молдавской столицы. Тогда проблема была связана со сбоем в электросети. 

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