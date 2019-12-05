В Кишиневе второй раз за несколько часов парализовало движение троллейбусов

В первый раз движение общественного электротранспорта встало, потому что произошел сбой в подаче энергии, а во второй - из-за ДТП на Ботанике.

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Кишинев опять встал в пробках. На перекрестке бульвара Дечебал и улицы Трандафирилор столкнулись два автомобиля модели Toyota. Одна из машин принадлежит службе такси.

Авария парализовала движение крупногабаритного транспорта. Сразу несколько троллейбусов встали в ряд. Движение на этом участке затруднено.

Днем троллейбусы выстроились вереницей на обочине центральных улиц молдавской столицы. Тогда проблема была связана со сбоем в электросети.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK