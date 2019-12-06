Не вписались: ДТП с участием полицейской машины произошло утром в Кишиневе

КИШИНЕВ, 6 дек– Sputnik. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло сегодня утром на улице Михая Витязула в столице. В числе пострадавших - полицейская машина.
Авария произошла вблизи кондитерской фабрики Bucuria.
По словам очевидцев, грузовик едва не столкнулся с полицейским автомобилем, который врезался в машину такси. Автомобиль полиции передвигался с включенными проблесковыми маячками.
Как заявила Sputnik пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, в аварию попали четыре машины.
"В результате ДТП никто не пострадал", - отметила собеседница.
Подробности инцидента выясняются. Информация обновляется.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK