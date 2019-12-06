Не вписались: ДТП с участием полицейской машины произошло утром в Кишиневе

Инцидент произошел на улице Михаил Витязул, рядом с кондитерской фабрикой "Букурия". Фото поврежденных автомобилей опубликованы в социальных сетях.

КИШИНЕВ, 6 дек– Sputnik. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло сегодня утром на улице Михая Витязула в столице. В числе пострадавших - полицейская машина.

Авария произошла вблизи кондитерской фабрики Bucuria.

По словам очевидцев, грузовик едва не столкнулся с полицейским автомобилем, который врезался в машину такси. Автомобиль полиции передвигался с включенными проблесковыми маячками.

Как заявила Sputnik пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, в аварию попали четыре машины.

"В результате ДТП никто не пострадал", - отметила собеседница.

Подробности инцидента выясняются. Информация обновляется.

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