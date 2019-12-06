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Хакер

Мошенники на доверии: охотники до денег с чужих банковских счетов задержаны

CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191206/28465394/moshenniki-na-doverii-okhotniki-do-deneg-s-chuzhikh-bankovskikh-schetov-zaderzhany.html

Сообщники, безнаказанно действовавшие с 2016 года, похитили со счетов доверчивых граждан порядка 200 тысяч леев.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik, Анна Руссу. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам положила конец промыслу преступной группы, похищавшей крупные суммы денег на основании доверенностей, подписанных потерпевшими.

Валюта разных стран
© Sputnik / Yana Zaharova
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Как сообщает прокуратура, доверенности позволяли подозреваемым предпринимать различные действия от имени жертв, в том числе – создавать банковские счета на имена людей с правом снимать с них наличные. Жертвы не знали, что деньги, принадлежащие им, воровали мошенники.

Преступная группа действовала с 2016 года. Ее члены открыли счета на имена нескольких лиц без их ведома в банках за пределами страны. На основании доверенностей, подписанных жертвами для проведения различных операций, подозреваемые перевели с их счетов в общей сложности около 200 тысяч леев.

По результатам обысков, проведенных у членов преступной группы, были обнаружены и изъяты доказательства их вины. По данному факту возбуждено два уголовных дела: кража, совершенная организованной преступной группой, а также - использование поддельных официальных документов.

Подозреваемым грозит тюремное заключение на срок до 6 лет и штраф до 167 500 леев.

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