Мошенники на доверии: охотники до денег с чужих банковских счетов задержаны

Сообщники, безнаказанно действовавшие с 2016 года, похитили со счетов доверчивых граждан порядка 200 тысяч леев.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik, Анна Руссу. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам положила конец промыслу преступной группы, похищавшей крупные суммы денег на основании доверенностей, подписанных потерпевшими.

Как сообщает прокуратура, доверенности позволяли подозреваемым предпринимать различные действия от имени жертв, в том числе – создавать банковские счета на имена людей с правом снимать с них наличные. Жертвы не знали, что деньги, принадлежащие им, воровали мошенники.

Преступная группа действовала с 2016 года. Ее члены открыли счета на имена нескольких лиц без их ведома в банках за пределами страны. На основании доверенностей, подписанных жертвами для проведения различных операций, подозреваемые перевели с их счетов в общей сложности около 200 тысяч леев.

По результатам обысков, проведенных у членов преступной группы, были обнаружены и изъяты доказательства их вины. По данному факту возбуждено два уголовных дела: кража, совершенная организованной преступной группой, а также - использование поддельных официальных документов.

Подозреваемым грозит тюремное заключение на срок до 6 лет и штраф до 167 500 леев.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK