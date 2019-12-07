Водителя-лихача в Приднестровье приговорили к сроку в тюрьме

ТИРАСПОЛЬ, 7 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Рыбницкий суд приговорил 20-летнего жителя села Советское Дмитрия Маленкого к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть троих человек.
"Суд города Рыбница вынес обвинительный приговор на основании доказательств, собранных следственными органами", - отметили в пресс-службе следственного комитета.
"Следствием было установлено, что Маленкий, управляя автомобилем BMW, двигался с превышением скоростного режима. В виду малого опыта вождения правильно не оценил возникшую дорожную ситуацию, а именно тот момент, когда водитель встречного транспорта объезжал неровные участки дороги", - рассказали правоохранители.
Вместо снижения скорости автомобиля и его остановки Маленкий выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Audi.
Наказание осужденный будет отбывать в колонии-поселении.
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