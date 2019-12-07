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Пожар

Трагедия в Глодянском районе: мужчина погиб в собственном доме

© Sputnik / Кейтлин Оукс
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191207/28469443/koshmarnoe-utro-glodeni-raion-muzhchinf-pogib-v-sobstvennom-dome.html

Пожар в жилом доме в Глодянском районе ликвидировали в течение получаса, но спасти хозяина не удалось.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Утро субботы началось с трагедии в Глодянском районе: в селе Старые Клокочены произошел пожар в частном жилом доме. Информацию об этом подтвердили Sputnik в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

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"Звонок в единую службу спасения "112" поступил в 08.27. На место происшествия прибыли два пожарных расчета. Специалисты установили, что огонь уничтожил материальные ценности внутри жилого дома. В ходе проверки постройки пожарные обнаружили тело 47-летнего мужчины", - отметили в инспекторате.

По данным ведомства, возгорание ликвидировано в 08.58. Пожарным удалось не допустить распространения пламени.

"За последние сутки помощь пожарных и спасателей понадобилась в 18 ситуациях", - отметили в инспекторате.

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