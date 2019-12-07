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ДТП

ДТП с участием маршрутки в Кишиневе: есть пострадавшие - фото

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191207/28470610/dtp-uchastiem-marshrutki-chisinau-est-postradavshie.html

По данным правоохранительных органов, в момент столкновения в микроавтобусе находилось пятеро пассажиров.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. ДТП с участием рейсового микроавтобуса произошло в центре Кишинева в субботу днем. В результате пострадал один человек. Об этом сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь управления столичной полиции Наталья Стати.

"Полицию вызвали в 14.30. На перекрестке бульвара Штефана чел Маре и улицы Измаильская столкнулись два транспортных средства – рейсовая маршрутка №178 и автомобиль BMW", - сообщила Стати.

По ее словам, в микроавтобусе находилось пятеро пассажиров. По предварительной информации, пострадала пассажирка – 58-летняя женщина, которой потребовалась медицинская помощь.

ДТП
© Photo : Facebook / ‎ГБМ Город без маршруток! / Miscoi Irina
ДТП в Кишиневе

"За рулем BMW находился 27-летний молодой человек, а микроавтобусом управлял – 61-летний мужчина. Маршрутка передвигалась по Измаильской вниз, а автомобиль BMW - вверх и намеревался повернуть на бульвар Штефана чел Маре",- отметила Стати.

Собеседница уточнила, что уже начато расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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