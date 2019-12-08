В Рыбнице загорелась фабрика нетканых материалов - видео

По данным правоохранительных органов, возгорание возникло во время проведения сварочных работ на фабрике.

КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Три пожарных расчета тушат возгорание на фабрике нетканых материалов в Рыбнице. Об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел Приднестровья в Telegram.

"В Рыбнице горит фабрика нетканых материалов. Сейчас на месте работают 3 пожарных расчета - сбивают пламя. Площадь пожара 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пожар возник во время проведения сварочных работ.

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