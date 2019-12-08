Серьезное ДТП в Унгенах: погибли две девушки, еще несколько человек пострадали

Машина съехала с проезжей части, врезалась в столб, а потом несколько раз перевернулась. Водитель автомобиля, который угодил в ДТП, был в состоянии алкогольного опьянения - это подтвердил тест, сообщили в полиции.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Кровавое ДТП в Унгенском районе произошло в ночь на воскресенье: погибли две девушки 18 и 19 лет, сообщила Sputnik пресс-секретарь Инспектората полиции Унген Кристина Викол.

"В ночь на воскресенье, 8 декабря, в 02.15 в инспекторат поступило сообщение о том, что на дороге местного значения R-17-Тодирешты в Унгенском районе произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen Golf", - сказала собеседница.

По ее словам, на место сразу же прибыли опергруппа, руководство унгенского инспектората и дежурный районный прокурор.

"Выяснилось, что за рулем автомобиля находился 25-летний житель Унгенского района. Алкотест показал наличие 0,57 миллиграмма на литр спиртного в выдыхаемом им воздухе. В автомобиле находились также четверо пассажиров в возрасте 19, 18, 26 и 23 лет - все жители Унгенского района. Водитель не справился с управлением. Машина съехала с дороги, врезалась в столб и несколько раз перевернулась", - рассказала представитель полиции.

Она сообщила, что "в результате ДТП погибли две девушки 18 и 19 лет, а водитель и двое пассажиров доставлены в районную больницу Унген".

"Шофер получил тяжелое сотрясение мозга, ушибы головы, закрытую травму грудной клетки с подозрением на перелом ребер. У одного из пассажиров также диагностировано тяжелое сотрясение мозга с подозрением на переломы костей грудной клетки. У второго пассажира - сотрясение мозга и ссадины на теле", - добавила Викол.

Как отметила представитель полиции, возбуждено уголовное дело по статье 264 п. 3 Уголовного кодекса Молдовы "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств".

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