В Кишиневе столкнулись троллейбус и машина такси: подробности ДТП от полиции

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. В центре Кишинева в воскресенье произошло ДТП с участием машины такси и троллейбуса - пострадал маленький реребенок. Об этом сообщила Sputnik пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати.
"В полицию позвонили в 13.50. На перекрестке бульвара Штефана чел Маре и улицы М. Витязул произошло ДТП, в которое попали троллейбус №22 и автомобиль такси", - сказала собеседница.
По ее словам, за рулем троллейбуса находился 40-летний водитель, а такси управлял 34-летний мужчина.
"В результате аварии пострадал ребенок, который находился в такси вместе с мамой. Несовершеннолетнего доставили в детскую больницу имени В. Игнатенко. Начато расследование", - добавила Стати.
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