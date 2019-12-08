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Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото

В Кишиневе столкнулись троллейбус и машина такси: подробности ДТП от полиции

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Серьезная авария произошла в воскресенье в столице: машина такси, в которой находилась женщина с маленьким ребенком, попала в ДТП.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. В центре Кишинева в воскресенье произошло ДТП с участием машины такси и троллейбуса - пострадал маленький реребенок. Об этом сообщила Sputnik пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати.

"В полицию позвонили в 13.50. На перекрестке бульвара Штефана чел Маре и улицы М. Витязул произошло ДТП, в которое попали троллейбус №22 и автомобиль такси", - сказала собеседница.

По ее словам, за рулем троллейбуса находился 40-летний водитель, а такси управлял 34-летний мужчина.

ДТП
© Photo : Facebook / ГБМ Город без маршруток! / Ваня Кристалл
ДТП

"В результате аварии пострадал ребенок, который находился в такси вместе с мамой. Несовершеннолетнего доставили в детскую больницу имени В. Игнатенко. Начато расследование", - добавила Стати.

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