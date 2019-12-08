Тревога в аэропорту Кишинева: самолет не мог приземлиться из-за технических проблем

Несколько пожарных расчетов дежурили рядом со взлетно-посадочной полосой, пока борт не мог приземлиться.

КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Чрезвычайная ситуация произошла в Международном аэропорту Кишинева в воскресенье вечером. Небольшой частный самолет кружил в небе из-за того, что не мог приземлиться по причине неполадок.

© Photo : flightradar24.com Траектория полета самолета G-280

Как заявила Sputnik пресс-секретарь аэропорта Родика Русу, в итоге самолет приземлился без происшествий.

В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС) сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

"Наши расчеты были в состоянии готовности, чтобы отреагировать при любой необходимости. То же самое касается и пожарных расчетов Международного аэропорта Кишинева, у которого есть свои экипажи. Спецрасчеты ГИЧС были в состоянии готовности, но помощь не потребовалась", - заявила Sputnik пресс-секретарь Генинспектората по ЧС Лилиана Пушкашу.

По ее словам, легкомоторный самолет приземлился без проблем.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK