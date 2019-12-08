19:37 08 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.39
  • USD17.48
  • RUB0.27
  • RON4.06
  • UAH0.73
Поиск
Международный аэропорт Кишинева

Тревога в аэропорту Кишинева: самолет не мог приземлиться из-за технических проблем

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
475 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2643/76/26437693.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191208/28477771/Trevoga-v-aeroportu-Kishineva-samolet-ne-mog-prizemlitsya-iz-za-tekhnicheskikh-problem.html

Несколько пожарных расчетов дежурили рядом со взлетно-посадочной полосой, пока борт не мог приземлиться.

КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Чрезвычайная ситуация произошла в Международном аэропорту Кишинева в воскресенье вечером. Небольшой частный самолет кружил в небе из-за того, что не мог приземлиться по причине неполадок.

Траектория полета самолета G-280
© Photo : flightradar24.com
Траектория полета самолета G-280

Как заявила Sputnik пресс-секретарь аэропорта Родика Русу, в итоге самолет приземлился без происшествий.

В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС) сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

"Наши расчеты были в состоянии готовности, чтобы отреагировать при любой необходимости. То же самое касается и пожарных расчетов Международного аэропорта Кишинева, у которого есть свои экипажи. Спецрасчеты ГИЧС были в состоянии готовности, но помощь не потребовалась", - заявила Sputnik пресс-секретарь Генинспектората по ЧС Лилиана Пушкашу.

По ее словам, легкомоторный самолет приземлился без проблем.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Самолет, летевший рейсом Кишинев-Верона, вернулся в аэропорт
Список всех ЧП с самолетами Air Moldova за два года: от техники до непогоды
Действия при пожаре в самолете - советы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самые яркие фото недели в Молдове и в мире
В Якутии нашли самого древнего щенка
Уникальная находка: в Якутии обнаружили древнейшего в мире щенка – видео
Православный календарь 2020
Православный календарь на 2020 год

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться