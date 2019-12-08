Тревога в аэропорту Кишинева: самолет не мог приземлиться из-за технических проблем

КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Чрезвычайная ситуация произошла в Международном аэропорту Кишинева в воскресенье вечером. Небольшой частный самолет кружил в небе из-за того, что не мог приземлиться по причине неполадок.
Как заявила Sputnik пресс-секретарь аэропорта Родика Русу, в итоге самолет приземлился без происшествий.
В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС) сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.
"Наши расчеты были в состоянии готовности, чтобы отреагировать при любой необходимости. То же самое касается и пожарных расчетов Международного аэропорта Кишинева, у которого есть свои экипажи. Спецрасчеты ГИЧС были в состоянии готовности, но помощь не потребовалась", - заявила Sputnik пресс-секретарь Генинспектората по ЧС Лилиана Пушкашу.
По ее словам, легкомоторный самолет приземлился без проблем.
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