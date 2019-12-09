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Мед

Незаконный экспорт меда может обернуться тюремным сроком

© Fotolia / Solstizia
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191209/28494279/nezakonnyy-eksport-meda-grozit-tyuremnym-srokom-trem-moldavanam.html

Мошенники, действовавшие в период с 2016 по 2018 год, рискуют получить до 10 лет тюремного заключения.

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik, Анна Руссу. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел направила в суд материалы уголовного дела в связи с контрабандным вывозом 105,5 тонны меда на общую сумму более 4 миллионов леев.

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По данным следствия, в течение двух лет обвиняемые подделывали документы с информацией о закупках относительно объемов и лиц, у которых был приобретен мед. Они указывали в бумагах граждан, находящихся за пределами страны, а некоторые документы предоставляли повторно. На основании этих противоправных действий обвиняемые получали сертификаты о происхождении, с помощью которых впоследствии и экспортировали мед в страны Европейского союза.

Так, прокуроры отправили на скамью подсудимых коммерческого директора компании, администратора и самого владельца фирмы. Обвиняемым грозит от 3 до 10 лет тюрьмы, а юридическое лицо могут оштрафовать на сумму до 550 тысяч леев и лишить права осуществлять коммерческую деятельность или ликвидировать компанию.

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