Авария в Левобережье: попытка обгона привела к столкновению

Молодой водитель решил "полихачить" за рулем, но на скользкой зимней дороге это закончилось не лучшим образом.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. В Каменке произошло ДТП: 19-летний водитель врезался в дерево, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Со слов очевидцев, водитель авто марки Mercedes пошел на обгон, но на скользкой дороге его занесло.

Инспекторы на месте выясняют причины аварии. Известно, что у водителя мало опыта - меньше года. Права он получил лишь в апреле 2019-го.

Молодой человек не пострадал.

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