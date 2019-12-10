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ДТП

Авария в Левобережье: попытка обгона привела к столкновению

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191210/28497885/Avariya-v-PMR-popytka-obgona-privela-k-stolknoveniyu-.html

Молодой водитель решил "полихачить" за рулем, но на скользкой зимней дороге это закончилось не лучшим образом.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. В Каменке произошло ДТП: 19-летний водитель врезался в дерево, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. 

Со слов очевидцев, водитель авто марки Mercedes пошел на обгон, но на скользкой дороге его занесло.

Инспекторы на месте выясняют причины аварии. Известно, что у водителя мало опыта - меньше года. Права он получил лишь в апреле 2019-го.

Молодой человек не пострадал. 

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Теги:
ДТП, авария


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