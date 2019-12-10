Авария в Левобережье: попытка обгона привела к столкновению

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. В Каменке произошло ДТП: 19-летний водитель врезался в дерево, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Со слов очевидцев, водитель авто марки Mercedes пошел на обгон, но на скользкой дороге его занесло.
Инспекторы на месте выясняют причины аварии. Известно, что у водителя мало опыта - меньше года. Права он получил лишь в апреле 2019-го.
Молодой человек не пострадал.
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