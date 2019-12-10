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Примэрия Кишинева

В кишиневской примэрии прошли обыски

© Sputnik / Miroslav Rotari
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https://ru.sputnik.md/incidents/20191210/28500274/V-kishinevskoy-primerii-proshli-obyski.html

Правоохранительные органы проводят обыски в столичной примэрии. Некоторые государственные служащие стали фигурантами нескольких коррупционных дел.

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) провели обыски в примэрии (мэрия города - прим. ред) Кишинева.

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"Сотрудники НЦБК и Антикоррупционная прокуратура проводят обыски по нескольким адресам в столице в рамках дел, возбужденных по факту коррупции. Сотрудники примэрии, представители Агентства государственных услуг и сотрудники частной компании подозреваются в незаконных запросах денежных средств у физических и юридических лиц для решения некоторых вопросов, которые входят в компетенцию местной публичной администрации или других органов власти ", - заявила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь ведомства Анжела Старински.

Представительница столичного руководства отреагировала на обыски, проведенные в примэрии.

"Мэр всегда предупреждал, что государственные служащие выполняют свою работу честно и правильно, а виновные несут ответственность. Правоохранительные органы действуют согласно закону", - написала советник Иона Чебана в Facebook.

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