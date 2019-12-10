Задержание в аэропорту Кишинева: подозреваемую взяли с поличным

Жертвам международной криминальной группировки обещали огромные заработки и достойные условия проживания за границей, но вместо этого их отправляли в сексуальное рабство.

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. В Международном аэропорту Кишинева задержали женщину, подозреваемую в торговле людьми, сообщили в Генеральной прокуратуре Республики Молдова.

"Подозреваемая поймана с поличным в момент, когда собиралась покинуть страну вместе с потенциальной жертвой", - говорится в сообщении ведомства.

Порядка 75 тысяч евро на человека

По данным следствия, фигурантка дела – 25-летняя гражданка Республики Молдова. Она занималась рекрутированием, а также подготовкой документов для транспортировки людей в Германию.

Внедрение в группировку

Задержанная была участницей преступной группировки, члены которой занимались подготовкой бумаг для выезда за границу и нахождения в Европейском союзе. Жертвам обещали доходы порядка 75 тысяч евро в год.

Чтобы вывести злоумышленников на чистую воду, в группировку внедрили сотрудницу управления полиции Кишинева. За подозреваемой следили до момента задержания, когда она уже была готова отправиться из Кишинева в Дортмунд.

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"Злоумышленница сопровождала в Германию как раз девушку-полицейского, работавшую под прикрытием. После прибытия в другую страну жертву должны были встретить другие члены группировки и отправить в сексуальное рабство", - говорится в материалах дела.

Операция в мае 2019

Полиция долго следила за этим формированием, куда входят граждане Молдовы и Румынии, проживающие в Германии.

В ходе следствия выяснилось, что члены группировки находили молодых девушек через интернет, обещая им большие заработки и достойные условия проживания за границей, после чего заставляли оказывать услуги интимного характера.

Подозреваемую поместили под предварительный арест на 30 суток. Следствие продолжается.

Если вина задержанной будет доказана, ей грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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