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Наручники, иллюстративное фото.

Задержание в примэрии Кишинева: под подозрением - начальница управления

© Sputnik / Vitaly Belousov
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191210/28500806/zaderzhanie-v-primerii-kishineva-pod-podozreniem-nachalnitsa-upravleniya.html

Начальница главного муниципального Управления по экономике, бюджету и финансам была задержана во вторник на 72 часа.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) провели обыски в примэрии Кишинева, результатом которых стало задержание главы столичного главного Управления по экономике бюджету и финансам Марии Онещук. Чиновницу задержали на 72 часа. 

Офицеры НАЦ также провели обыски по других адресам в молдавской столице - под подозрением целый ряд чиновников, которым вменяется в вину извлечение выгоды из влияния, в то числе пассивная коррупция. В частности, следователи подозревают, что ряд функционеров примэрии Кишинева вымогали деньги с граждан за решение определенных вопросов, с которыми те обращались в мэрию города.
Часть здания Примэрии, Кишинев
© Sputnik / Сергей Цуркану
Здание - сказка: такой примэрии в Молдове больше нигде нет

"Сотрудники НЦБК и Антикоррупционная прокуратура проводят обыски по нескольким адресам в столице в рамках дел, возбужденных по факту коррупции. Сотрудники примэрии, представители Агентства государственных услуг и сотрудники частной компании подозреваются в незаконных запросах денежных средств у физических и юридических лиц для решения некоторых вопросов, которые входят в компетенцию местной публичной администрации или других органов власти ", - заявила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.

Представительница столичного руководства отреагировала на обыски, проведенные в примэрии. Она отметила, что нынешний генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан не раз предупреждал, что чиновники должны выполнять свою работу честно и действовать прозрачно, а виновные должны понести ответственность.

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Теги:
подозрение, Кишинев, задержание, примэрия


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