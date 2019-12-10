ЧП в университете Кишинева: на место выехали пожарные

В социальных сетях появился видеоролик с бригадой пожарных возле одного из столичных университетов, что вызвало панику.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. В Международном свободном университете Молдовы (ULIM) произошло ЧП. К зданию образовательного учреждения выехали пожарные.

Как видно на видео, опубликованном в социальных сетях, на улице стоят две пожарные машины, а из здания выходят студенты.

"Было короткое замыкание на третьем этаже здания. На место происшествия выехали пожарные, проверить ситуацию. Все Никто не пострадал", -заявила для Sputnik Молдова представитель пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу.

На данный момент пожарные уже покинули университет.

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