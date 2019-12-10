17:30 10 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.27
  • USD17.40
  • RUB0.27
  • RON4.03
  • UAH0.73
Поиск
Во время тушения пожара, иллюстративное фото.

Вулканешты вновь - во власти дыма: в Гагаузии произошло ЧП

© Sputnik / Николай Хижняк
Происшествия
Получить короткую ссылку
6 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2713/76/27137642.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191210/28501902/vulkaneshty-vnov-vo-vlasti-dyma-chto-proizoshlo-v-gagauzii.html

Мусорная свалка в городе раз от раза не дает покоя местным жителям - постоянные возгорания на ней испытывают легкие вулканештцев на прочность.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. На окраине Вулканешт вновь произошло возгорание городской мусорной свалки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На месте происшествия в течение нескольких часов работали сотрудники Управления чрезвычайных ситуаций и "Апэ-канал", которые ликвидировали очаг возгорания.

В социальных сетях жители Вулканешт активно делятся фотографиями задымления близлежащих улиц и жалуются на смог.

"Воняет гарью даже в доме. Невозможно выйти на улицу. Дышим токсинами", - так прокомментировала ситуацию в городе автор одного из постов в соцсети Facebook.

Минувшим летом на тушение пожаров на территории мусорной свалки было израсходовано более 700 тонн воды.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Вторая трагедия за неделю: в Оргееве при пожаре погиб бездомный
Опасная печка: в Григориополе во время пожара погибла женщина
Сильный пожар в высотке на Ботанике, пожарные эвакуировали людей — видео, фото
Теги:
свалка, пожар, ЧП, Вулканешты, Гагаузия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
International Charity Bazar 2019
Предновогоднее настроение: International Charity Bazaar-2019 в фото Sputnik
Под нейтральным флагом: Россию на 4 года отстранили от соревнований
Под нейтральным флагом: Россию на 4 года отстранили от соревнований
Православный календарь 2020
Православный календарь на 2020 год

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться