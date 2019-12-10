Вулканешты вновь - во власти дыма: в Гагаузии произошло ЧП

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. На окраине Вулканешт вновь произошло возгорание городской мусорной свалки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
На месте происшествия в течение нескольких часов работали сотрудники Управления чрезвычайных ситуаций и "Апэ-канал", которые ликвидировали очаг возгорания.
В социальных сетях жители Вулканешт активно делятся фотографиями задымления близлежащих улиц и жалуются на смог.
"Воняет гарью даже в доме. Невозможно выйти на улицу. Дышим токсинами", - так прокомментировала ситуацию в городе автор одного из постов в соцсети Facebook.
Минувшим летом на тушение пожаров на территории мусорной свалки было израсходовано более 700 тонн воды.
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