Вулканешты вновь - во власти дыма: в Гагаузии произошло ЧП

Мусорная свалка в городе раз от раза не дает покоя местным жителям - постоянные возгорания на ней испытывают легкие вулканештцев на прочность.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. На окраине Вулканешт вновь произошло возгорание городской мусорной свалки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На месте происшествия в течение нескольких часов работали сотрудники Управления чрезвычайных ситуаций и "Апэ-канал", которые ликвидировали очаг возгорания.

В социальных сетях жители Вулканешт активно делятся фотографиями задымления близлежащих улиц и жалуются на смог.

"Воняет гарью даже в доме. Невозможно выйти на улицу. Дышим токсинами", - так прокомментировала ситуацию в городе автор одного из постов в соцсети Facebook.

Минувшим летом на тушение пожаров на территории мусорной свалки было израсходовано более 700 тонн воды.

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