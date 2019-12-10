"Гори все синем пламенем" – в Бендерах совершено дерзкое преступление

Кулинарно-алкогольное преступление совершил один из жителей города Бендеры, он не покусился на деньги и драгоценности, а украл предмет, без которого жизнь в многоквартирном доме просто немыслима.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов нашей республики видали всякое за многие годы службы, но чтобы за кражу старого предмета бытовой техники человек готов был сесть в тюрьму, - вряд ли.

Один из жителей города Бендеры пошел на глупое и, одновременно, дерзкое преступление. Он не хотел кому-то отомстить. Просто тяга к алкоголю превозмогла над ним, а мужчина вынужден был ограбить квартиру своей давней знакомой.

Взломанную дверь и пропажу газовой плиты обнаружила бендерчанка, когда вернулась с работы. Сотрудники правоохранительных органов нашли вора за несколько часов. Как выяснилось, он был знаком с хозяйкой жилья и знал, когда ее не бывает дома.

Краденую плиту незваный гость сдал в ближайший пункт приема металлолома, а на вырученные деньги отправился отмечать удачное завершение дела. Но для "газового" вора, как говорится, музыка играла недолго – бесшабашное веселье и пьяный угар быстро пресекли сотрудники милиции Бендер.

Уже вечером мужчина на допросе оказался в отделении милиции. Криминально-кулинарная страсть для 38-летнего бендерчанина может обернуться очередной судимостью и реальным тюремным сроком.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK