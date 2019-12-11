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Кишиневские Бонни и Клайд: любовь друг к другу и к автомобилям без присмотра

© Sputnik / Kirill Kallinikov
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Сотрудники столичной полиции задержали пару, которая решила заработать себе на жизнь не так, как все остальные и добропорядочные граждане нашей страны.

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Иногда простая оплошность может обойтись в сотни тысяч леев убытка. Примерно такая история произошла с невнимательным автовладельцем, который оставил свой автомобиль открытым на улице Негруцци в Кишиневе. Более того, незадачливый автомобилист оставил даже ключи в замке зажигания. 

Придя на место парковки, мужчина обнаружил, что автомобиля модели "Chevrolet Aveo" нет. Прибывшие на место сотрудники полиции сразу же занялись сбором записей с камер видеонаблюдения, установленных на коммерческих зданиях поблизости. Одна из них запечатлела криминальный эпизод.

Оказалось, что угоняли иномарку двое - мужчина и женщина. Общая сумма ущерба, нанесенного владельцу автомобиля, составила 125 тысяч леев. 

В результате оперативных следственных действий автомобиль был обнаружен в аварийном состоянии на Одесской улице в столице. Следователи начали поиск пары, которая угнала машину.

Через несколько дней подозреваемых удалось задержать - мужчину 35 лет и женщину 29 лет доставили на допрос в Управление полиции Кишинева, где они полностью сознались в содеянном. Они сообщили следователям, что прогуливались по проспекту Негруцци и, обнаружив автомобиль открытым и с ключами в зажигании, "просто решили покататься". 

За такую криминальную шалость паре грозит серьезный тюремный срок - их могут разлучить на время от 3 до 5 лет.

Сотрудники Управления полиции по муниципию Кишинев вышли с рядом рекомендаций к автолюбителям в связи с участившимися случаями краж личного имущества из салонов машин, припаркованных стихийно. 

Так, сотрудники правоохранительных органов рекомендуют: 

  • перед выходом из автомобиля всегда проверять, закрыты ли окна, даже если владелец покидает салон машины всего на несколько минут; 
  • убедиться, что не оставили ключи в замке зажигания; 
  • на ночь парковать машины в специально оборудованных и хорошо освещенных местах, где работают охранники или проходят полицейские патрули; 
  • не хранить на видных местах в салоне ценные вещи - сумки, портмоне, драгоценности или электронные девайсы; 
  • в случаи ограбления автомобиля внимательно проследить, не остались ли на месте происшествия следы, оставленные преступниками, - отпечатки протекторов обуви, видимые следы отпечатков рук и пальцев. В этом случае следует вызвать полицию и дождаться приезда криминалистов.

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Теги:
автомобили, воры, семья, Кишинев


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