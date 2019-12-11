Кишиневские Бонни и Клайд: любовь друг к другу и к автомобилям без присмотра

Сотрудники столичной полиции задержали пару, которая решила заработать себе на жизнь не так, как все остальные и добропорядочные граждане нашей страны.

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Иногда простая оплошность может обойтись в сотни тысяч леев убытка. Примерно такая история произошла с невнимательным автовладельцем, который оставил свой автомобиль открытым на улице Негруцци в Кишиневе. Более того, незадачливый автомобилист оставил даже ключи в замке зажигания.

Придя на место парковки, мужчина обнаружил, что автомобиля модели "Chevrolet Aveo" нет. Прибывшие на место сотрудники полиции сразу же занялись сбором записей с камер видеонаблюдения, установленных на коммерческих зданиях поблизости. Одна из них запечатлела криминальный эпизод.

Оказалось, что угоняли иномарку двое - мужчина и женщина. Общая сумма ущерба, нанесенного владельцу автомобиля, составила 125 тысяч леев.

В результате оперативных следственных действий автомобиль был обнаружен в аварийном состоянии на Одесской улице в столице. Следователи начали поиск пары, которая угнала машину.

Через несколько дней подозреваемых удалось задержать - мужчину 35 лет и женщину 29 лет доставили на допрос в Управление полиции Кишинева, где они полностью сознались в содеянном. Они сообщили следователям, что прогуливались по проспекту Негруцци и, обнаружив автомобиль открытым и с ключами в зажигании, "просто решили покататься".

За такую криминальную шалость паре грозит серьезный тюремный срок - их могут разлучить на время от 3 до 5 лет.

Сотрудники Управления полиции по муниципию Кишинев вышли с рядом рекомендаций к автолюбителям в связи с участившимися случаями краж личного имущества из салонов машин, припаркованных стихийно.

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