В пригородах Кишинева неспокойно: там грабят средь бела дня

В поисках легкой наживы грабители в предместьях Кишинева - неудержимы: полиция задержала одного из них.

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Несмотря на то, что пригороды столицы всегда считались относительно спокойными в криминогенном плане, сейчас там происходят случаи, явно не вписывающиеся в рамки Уголовного кодекса Молдовы.

Такого рода криминальный эпизод произошел во входящем в столичный сектор Чеканы селе Бык, где неизвестный средь бела дня напал на сельчанина на улице, избил его и отобрал силой мобильный телефон марки "ASUS" стоимостью в 4 тысячи леев.

Ограбленный мужчина вызвал полицию, сообщив оперативникам приметы грабителя. В ходе следственных действий сотрудникам полиции удалось идентифицировать агрессора, а задержали его далеко от места происшествия - в одном из сел Ниспоренского района республики.

Любителя легкой наживы доставили на допрос в Инспекторат полиции сектора Чеканы, где он полностью признал свою вину, сообщив следователям, что украденный телефон сдал в ломбард, выручив за него всего 800 леев. Если вину подозреваемого докажут в суде, ему грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.

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