10:05 12 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.21
  • USD17.34
  • RUB0.27
  • RON4.02
  • UAH0.74
Поиск
Aplicații tactice într-un club de noapte

Нервная ночь в Кишиневе: спецтехника, полиция и "скорая помощь" в ночном клубе

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
Получить короткую ссылку
205 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2851/87/28518706.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191212/28518737/Nervnaya-noch-v-Kishineve-pozharnye-raschety-politsiya-i-skoraya-pomosch.html

Эвакуация и спасение людей из огня, тушение пожара, оказание первой медицинской помощи, - в Кишиневе поздно ночью "спасатели" провели учения.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. В ночь на 12 декабря спасатели срочно выехали в ночной клуб на улице Дачия, 27, сообщается в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.

© CC0 / Pixabay / skeeze
Сильный пожар в высотке на Ботанике, пожарные эвакуировали людей — видео, фото

В ходе учений имитировалась ситуация в бухарестском ночном клубе Colectiv, который сгорел несколько лет назад. В результате этой трагедии погибло более 60 человек.

По данным ведомства, срочный вызов был сделан в рамках специальных тактических учений. Целью мероприятия было проверить возможности реагирования всех аварийных служб в чрезвычайных ситуациях в условиях аналогичных реальным. Сообщение поступило в 00:24, по первой информации заведение "было охвачено огнем и насчитывалось множество жертв внутри помещения".

На место "происшествия" прибыли все экстренные службы.

"Пожарники получили задание изучить ситуацию на месте, провести эвакуацию и спасению людей внутри заведения и потушить возгорание", - отмечается в пресс-релизе ведомства.

"Бомба" под боком: спасатели вынесли опасный предмет из многоэтажки>>>

Полиция оцепила всю зону возле клуба, где проходили учения. Спасатели выносили "пострадавших" и ответственные лица принимали последующие решения по оказанию им помощи и ликвидации происшествия.

По сценарию учений, пламя охватило большую часть заведения, где находилось не менее 250 человек. Упражнение проходило в реальном времени, а прибывшие экипажи экстренных служб не знали о симуляции и полагали, что прибыли на реальный вызов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Сложно, но не невозможно: угоревшего кота пожарные "откачали" - видео
Пожарный и вне работы готов к подвигу: спас и соседа, и его имущество
Горит по всем швам: так оценили систему пожарной безопасности в Приднестровье
ЧП в университете Кишинева: на место выехали пожарные
Теги:
учения, Пожар


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Что видят птицы, пролетая над землей: лучшие аэрофотоснимки 2019 года
Высокая награда посольства России – за что ее получил Алексей Петрович
Высокая награда посольства России: за что ее получил Алексей Петрович
В какие страны Молдова экспортирует вина
Топ стран-импортеров молдавского вина

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться