Нервная ночь в Кишиневе: спецтехника, полиция и "скорая помощь" в ночном клубе

Эвакуация и спасение людей из огня, тушение пожара, оказание первой медицинской помощи, - в Кишиневе поздно ночью "спасатели" провели учения.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. В ночь на 12 декабря спасатели срочно выехали в ночной клуб на улице Дачия, 27, сообщается в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.

В ходе учений имитировалась ситуация в бухарестском ночном клубе Colectiv, который сгорел несколько лет назад. В результате этой трагедии погибло более 60 человек.

По данным ведомства, срочный вызов был сделан в рамках специальных тактических учений. Целью мероприятия было проверить возможности реагирования всех аварийных служб в чрезвычайных ситуациях в условиях аналогичных реальным. Сообщение поступило в 00:24, по первой информации заведение "было охвачено огнем и насчитывалось множество жертв внутри помещения".

На место "происшествия" прибыли все экстренные службы.

"Пожарники получили задание изучить ситуацию на месте, провести эвакуацию и спасению людей внутри заведения и потушить возгорание", - отмечается в пресс-релизе ведомства.

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Полиция оцепила всю зону возле клуба, где проходили учения. Спасатели выносили "пострадавших" и ответственные лица принимали последующие решения по оказанию им помощи и ликвидации происшествия.

По сценарию учений, пламя охватило большую часть заведения, где находилось не менее 250 человек. Упражнение проходило в реальном времени, а прибывшие экипажи экстренных служб не знали о симуляции и полагали, что прибыли на реальный вызов.

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