Массовое отравление в Штефан-Водэ: десятки детей госпитализированы

Один из учеников принес в школу опасное химическое вещество, в результате чего отравилось 25 детей.

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Десятки учащихся гимназии имени Анатолие Сырги в селе Талмаза района Штефан-Водэ отравились химическим веществом. Инцидент произошел после того, как ученик восьмого класса вскрыл баллончик со слезоточивым газом.

В результате интоксикации было госпитализировано 25 человек.

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У пострадавших детей тошнота, рвота, кашель. Также у них наблюдается головная боль, головокружения, жжение в дыхательных путях и конъюнктивит. Состояние у всех удовлетворительное

Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

Это второй случай отравления слезоточивым газом за последние три года. Первый раз такое произошло в одном из лицеев в селе Костешты Яловенского района.

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