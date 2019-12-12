12:57 12 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.21
  • USD17.34
  • RUB0.27
  • RON4.02
  • UAH0.74
Поиск
Врач в больнице, архивное фото

Массовое отравление в Штефан-Водэ: десятки детей госпитализированы

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
Получить короткую ссылку
139 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/1750/68/17506878.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191212/28519030/massovoe-otravlenie-v-shtefan-vode-desyatki-lyudey-gospitalizirovany.html

Один из учеников принес в школу опасное химическое вещество, в результате чего отравилось 25 детей.

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Десятки учащихся гимназии имени Анатолие Сырги в селе Талмаза района Штефан-Водэ отравились химическим веществом. Инцидент произошел  после того, как ученик восьмого класса вскрыл баллончик со слезоточивым газом.

Супермаркет
© Sputnik / Miroslav Rotari
Опасность сильного отравления в одном из супермаркетов столицы - подробности

В результате интоксикации было госпитализировано 25 человек.

Биологическая угроза — что ANSA нашло в питьевой воде в школах и детсадах>>>

У пострадавших детей тошнота, рвота, кашель. Также у них наблюдается головная боль, головокружения, жжение в дыхательных путях и конъюнктивит. Состояние у всех удовлетворительное

Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

Это второй случай отравления слезоточивым газом за последние три года. Первый раз такое произошло в одном из лицеев в селе Костешты Яловенского района.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Коварное вино: в Молдове началась кампания по предотвращению отравлений
Зараженная рыба и угроза отравления - в Кишиневе проходят масштабные обыски
За два года в Молдове зарегистрировано 405 случаев отравления пестицидами
Прокуратура занялась расследованием массового отравления в лицее Кишинева
Теги:
госпитализация, дети, школа, Отравление


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Что видят птицы, пролетая над землей: лучшие аэрофотоснимки 2019 года
Высокая награда посольства России – за что ее получил Алексей Петрович
Высокая награда посольства России: за что ее получил Алексей Петрович
В какие страны Молдова экспортирует вина
Топ стран-импортеров молдавского вина

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться