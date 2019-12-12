Продажа через Telegram: мужчина пойдет под суд за торговлю наркотиками

Наркодиллеры в Молдове наладили сеть по продаже запрещенных веществ через популярный месседжер Telegram.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Мужчина попал на скамью подсудимых за продажу наркотиков через приложение Telegram, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По данным следствия, 34-летнего жителя Молдовы обвиняют в участии в преступной группировке по продаже наркотиков.

Как уточнили в прокуратуре, деятельность криминальной группировки была раскрыта еще в ноябре, тогда у злоумышленников изъяли пять килограммов запрещенных веществ. Однако один член формирования остался на свободе и продолжал преступную деятельность через приложение Telegram.

Клей, наркотики и бездомные: и все это - на главной улице Кишинева>>>

Во время расследования удалось найти человека, работающего в группировке в качестве курьера.

Наркотики прятали возле школ и детских садов. После оплаты через электронный кошелек заказчик получал точные координаты товара и фотографию места.

"В ходе обысков в доме подозреваемого нашли и изъяли 450 граммов наркотиков на 300 тысяч леев, один грамм продавали по 600-650 леев", - говорится в сообщении ведомства.

Помимо запрещенных веществ в доме нашли множество телефонов, электронных носителей информации и компьютеров, которые также изъяли.

Подозреваемого задержали на 30 дней.

Если его вина будет доказана, то ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK