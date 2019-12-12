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Продажа через Telegram: мужчина пойдет под суд за торговлю наркотиками

© CC0 / Pixabay / 4711018
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Наркодиллеры в Молдове наладили сеть по продаже запрещенных веществ через популярный месседжер Telegram.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Мужчина попал на скамью подсудимых за продажу наркотиков через приложение Telegram, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Пограничный КПП.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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По данным следствия, 34-летнего жителя Молдовы обвиняют в участии в преступной группировке по продаже наркотиков.

Как уточнили в прокуратуре, деятельность криминальной группировки была раскрыта еще в ноябре, тогда у злоумышленников изъяли пять килограммов запрещенных веществ. Однако один член формирования остался на свободе и продолжал преступную деятельность через приложение Telegram.

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Во время расследования удалось найти человека, работающего в группировке в качестве курьера.

Наркотики прятали возле школ и детских садов. После оплаты через электронный кошелек заказчик получал точные координаты товара и фотографию места.

"В ходе обысков в доме подозреваемого нашли и изъяли 450 граммов наркотиков на 300 тысяч леев, один грамм продавали по 600-650 леев", - говорится в сообщении ведомства.

Помимо запрещенных веществ в доме нашли множество телефонов, электронных носителей информации и компьютеров, которые также изъяли.

Подозреваемого задержали на 30 дней.

Если его вина будет доказана, то ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

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Теги:
задержание, наркотики


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