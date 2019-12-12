Трагедия в Кишиневе: мужчина скончался прямо на проезжей части

Сегодняшнее утро оказалось последним для одного из жителей молдавской столицы. Смерть настигла его в дороге.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Мужчина 58 лет скончался сегодня утром за рулем автомобиля. Подробности этого трагичного происшествия сообщила Sputnik Молдова пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталия Стати.

"Мужчине стало плохо за рулем, он потерял сознание. Все произошло около 10 часов утра на Московском проспекте в секторе Рышкановка", - уточнила Стати.

На место происшествия прибыла бригада "скорой помощи". Медики попытались реанимировать мужчину, но безуспешно.

По предварительной информации у водителя случилась остановка сердца. Тело увезли в Центр судебной медицины для проведения экспертизы. На месте трагедии работает оперативная группа для установления всех обстоятельств случившегося.

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