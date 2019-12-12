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Трагедия в Кишиневе: мужчина скончался прямо на проезжей части

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191212/28520386/Tragediya-v-Kishineve-muzhchina-skonchalsya-pryamo-posredi-dorogi-.html

Сегодняшнее утро оказалось последним для одного из жителей молдавской столицы. Смерть настигла его в дороге.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Мужчина 58 лет скончался сегодня утром за рулем автомобиля. Подробности этого трагичного происшествия сообщила Sputnik Молдова пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталия Стати.

"Мужчине стало плохо за рулем, он потерял сознание. Все произошло около 10 часов утра на Московском проспекте в секторе Рышкановка", - уточнила Стати.
Accident de circulație în sectorul Rîșcani al capitalei
© Photo : Facebook / ‎ГБМ Город без маршруток! / Valentina Angel
Accident de circulație în sectorul Rîșcani al capitalei

На место происшествия прибыла бригада "скорой помощи". Медики попытались реанимировать мужчину, но безуспешно.

Accident de circulație în sectorul Rîșcani al capitalei
© Photo : Facebook / ‎ГБМ Город без маршруток! / Maxim Sta
Accident de circulație în sectorul Rîșcani al capitalei

По предварительной информации у водителя случилась остановка сердца. Тело увезли в Центр судебной медицины для проведения экспертизы. На месте трагедии работает оперативная группа для установления всех обстоятельств случившегося.

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Теги:
Смерть, Кишинев


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