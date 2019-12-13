Наркоманы ограбили мужчину в лесу в Кишиневе

Трое молодых людей под действием наркотиков обманом заманили жертву в лес, где избили и украли крупную сумму денег.

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. Трое жителей Кишинева в возрасте от 18 до 21 года задержаны за ограбление под действием психотропных веществ, сообщили в пресс-службе столичного инспектората полиции.

По данным следствия, в полицию поступило сообщение, что в лесу на пересечении улиц Флорилор и Студенческой произошло ограбление молодого человека.

На место происшествия отправилась опергруппа.

"Там 29-летний пострадавший сообщил полицейским, что на него напали трое злоумышленников. Его избили и украли рюкзак, где были документы и семь тысяч евро. Напавшие убежали в неизвестном направлении. Общая сумма ущерба составляет 138 200 леев", - говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования выяснилось, что пострадавший был знаком с одним из агрессоров, накануне ночью они вместе выпивали в одном заведении на улице Студенческой.

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"Затем под предлогом употребить наркотики, злоумышленник предложил отравиться лес. Там на жертву напали и избили", - говорится в материалах дела.

В результате розыскных мер подозреваемых задержали на 72 часа. Они признали, что были в курсе о находящейся крупной сумме у пострадавшего.

Также они признали, что в момент совершения преступления были под действием алкоголя и психотропных веществ.

Если вину задержанных докажут, им грозит от пяти до семи лет заключения.

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