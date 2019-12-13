Инспекция по охране окружающей среды: незаконной вырубке леса - бой

Дрова нынче стоят дорого, а выживать в селах непросто. Чтобы как-то подзаработать или сэкономить для отопления своего жилья, люди прибегают к зачастую рискованным методам.

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik, Анна Руссу. Инспекция по охране окружающей среды провела в районе Леова рейд по предотвращению незаконной вырубки древесины и ее транспортировки без документов о происхождении.

Так, 11 и 12 декабря трое жителей села Саратены незаконно завалили 55 белых акаций. Нарушителей застали в момент вырубки деревьев, иначе урон мог быть еще большим.

Обвиняемые грубо нарушили законодательство об охране окружающей среды, причинив окружающей среде материальный ущерб на сумму 2 тысячи 157 леев. Один человек был оштрафован на 1 тысячу 200 леев, двое других скрылись с места происшествия и будут наказаны после установления личности.

В том же районе Леова инспекторы выявили случай транспортировки древесины без документов о происхождении, который в настоящее время рассматривается для привлечения к ответственности лиц, виновных в вырубке деревьев и вывозе древесной массы из лесного фонда.

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