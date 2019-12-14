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Сильный пожар в Оргееве: сгорел угольный склад

© CC0 / Pixabay / kolyaeg
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191214/28545038/silniy-pozhar-v-orgeeve-sgorel-ugolniy-sklad.html

Утро выдалось жарким в буквальном смысле слова для работников угольного склада в Оргеевском районе, где началось возгорание.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Угольный склад загорелся рано утром в селе Каменча Оргеевского района.

Коала
© CC0 / pixabay
Спасенную из пожара коалу Льюиса пришлось усыпить

Прибывшие пожарные расчеты сумели потушить охваченное огнем здание, где хранился уголь. Однако большая часть здания была разрушена, а запасы угля погибли в пожаре. 

В ходе пожара пострадавших нет. Однако крыша здания сгорела полностью.

Обстоятельства возгорания устанавливаются.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, за последние 24 часа спасатели и пожарные 25 раз выезжали по вызовам на место происшествия.

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Теги:
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