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Accident în sectorul Buiucani, 30 septembrie 2019

Три человека, в том числе ребенок, попали в больницу после ДТП в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Полиция начала расследование, которое определит все обстоятельства происшествия и выяснит вину каждого из допустивших столкновение.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Три человека попали в больницу после аварии, произошедшей в суббботу, около 12.00, на пересечении улиц Михаила Эминеску и Алексея Щусева в столице.

В столкновении на перекрестке в центре Кишинева участвовали два автомобиля. Машина марки модели Skoda, которым управлял 38-летний водитель, столкнулся с моделью автомобиля Mitsubisi, за рулем которого был 65-летний водитель.

Мигалка на полицейском автомобиле
© Fotolia / Andranik123
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После столкновения в больницу попали два пассажира, которые находились в салоне Skoda, а также водитель Mitsubisi, которая врезалась в столб на улице. Всем троим была оказана медицинская помощь.

Полиция начала расследование, которое определит все обстоятельства происшествия и выяснит вину каждого из допустивших столкновение.

На прошлой неделе еще одна серьезная авария произошла в столице: машина такси, в которой находилась женщина с маленьким ребенком, попала в ДТП. В результате аварии пострадал ребенок, который находился в такси вместе с мамой.

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Теги:
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