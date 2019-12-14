Три человека, в том числе ребенок, попали в больницу после ДТП в Кишиневе

Полиция начала расследование, которое определит все обстоятельства происшествия и выяснит вину каждого из допустивших столкновение.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Три человека попали в больницу после аварии, произошедшей в суббботу, около 12.00, на пересечении улиц Михаила Эминеску и Алексея Щусева в столице.

В столкновении на перекрестке в центре Кишинева участвовали два автомобиля. Машина марки модели Skoda, которым управлял 38-летний водитель, столкнулся с моделью автомобиля Mitsubisi, за рулем которого был 65-летний водитель.

После столкновения в больницу попали два пассажира, которые находились в салоне Skoda, а также водитель Mitsubisi, которая врезалась в столб на улице. Всем троим была оказана медицинская помощь.

Полиция начала расследование, которое определит все обстоятельства происшествия и выяснит вину каждого из допустивших столкновение.

На прошлой неделе еще одна серьезная авария произошла в столице: машина такси, в которой находилась женщина с маленьким ребенком, попала в ДТП. В результате аварии пострадал ребенок, который находился в такси вместе с мамой.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK