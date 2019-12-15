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Accident în sectorul Buiucani, 30 septembrie 2019

В Бельцах автомобиль сбил двух пешеходов, погибла девушка

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20191215/28549482/v-beltsakh-avtomobil-sbil-dvukh-peshekhodov-pogibla-devushka.html

Девушка скончалась на месте из-за травм, несовместимых с жизнью. Удар был настолько сильным, что ее отбросило на тротуар.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Страшная авария произошла в субботу вечером в Бельцах, где автомобиль Ford Focus, которым управлял 50-летний мужчина, сбил двух пешеходов, молодого человека в возрасте 20-ти лет и 19-летнюю девушку. Оба они являются уроженцами Бельц.

Девушка скончалась на месте из-за травм, несовместимых с жизнью. Удар был настолько сильным, что ее отбросило на тротуар. Пострадавший 20-летний мужчина доставлен в больницу, в отделение интенсивной терапии, с множественными травмами.

Трагедия произошла около 17.30 на улице Стрыйской в Бельцах, передает региональный портал Nord-news. Сообщается, что водитель не был пьян, дорога на этом участке плохо освещена, а водители часто превышают допустимую скорость.

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